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Gündem Katarlı isim kaçırıldı! Emniyetten büyük operasyon
Gündem

Katarlı isim kaçırıldı! Emniyetten büyük operasyon

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçırılan Katarlı bir iş adamı, polis ekiplerinin 9 adrese yaptığı eş zamanlı operasyon ile kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 13:02:00 -
Katarlı isim kaçırıldı! Emniyetten büyük operasyon

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçırılıp ailesinden fidye istenen Katar vatandaşı iş insanı K.B.J.B.T.A.K. ile yanındaki arkadaşı M.'nin kurtarılması için operasyon başlatıldı. 9 adrese eş zamanlı baskın yapılırken K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.'yi de kurtardı. Polis ekiplerinin, olayla ilgisi bulunan ancak adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Katarlı iş insanı K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.’nin, 1 Şubat’ta ilçeye geldikleri ve burada kaçırılarak alıkonulduğunu belirledi. Şüphelilerin, Katarlı iş insanının ailesinden 400 bin dolar fidye istedikleri, paranın yarısını aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, aileyi, paranın geri kalanının ay sonuna kadar ödenmemesi halinde kaçırdıkları kişileri Suriye’ye götürmekle tehdit ettikleri anlaşıldı.

9 adrese eş zamanlı baskın

Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin M.C., Y.S., A.D., H.C. ve G.A. olduğunu tespit etti. K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.’nin Adana’ya götürüldüğünü belirleyen ekipler, 9 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına alırken, K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.'yi de kurtardı.

Polis ekiplerinin, olayla ilgisi bulunan ancak adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Katarlı iş insanı ile arkadaşı, polisler tarafından tekrar İskenderun'a götürüldü.

Adliyeye sevk edildiler

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, bir döner bıçağı, bir kama, bir kar maskesi, bir kelepçe kılıfı, kaçırılanlara ait pasaport, kimlik ve muhtelif kartlar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kurtarılan K.B.J.B.T.A.K. ile M.'nin işlemlerinin ardından hava yoluyla İstanbul'a gittiği öğrenildi.

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