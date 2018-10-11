THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Katarlı eğitmenden Emniyet personellerine Arapça eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği 20 personele, Katar İçişleri Bakanlığı Polis Eğitim Enstitüsünde Arapça dil eğitimi veriliyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:58
Katarlı eğitmenden Emniyet personellerine Arapça eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğünde görevlendirilen 20 personele, Katar İçişleri Bakanlığı Polis Eğitim Enstitüsünde Arapça dil eğitimi veriliyor.

EGM’den yazılı açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim ve Öğretim Konulu İşbirliği Protokolü" ile 2017 yılında "Türkiye Polis Akademisi ile Katar Devlet Polis Koleji Arasında Eğitim ve Akademik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Arapça eğitimi veriliyor

Söz konusu protokoller çerçevesinde, 1 Ekim 2018-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilen 20 personelin, Katar İçişleri Bakanlığı Polis Eğitim Enstitüsünde Arapça dil eğitimi devam ediyor. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:58
  1. Arapça
  2. Arapça dil eğitimi
  3. Katar
  4. EGM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başsavcı açıkladı: Sabotaj mı?
    1. Başsavcı açıkladı: Sabotaj mı?
    2. Kaçak yaşayan 100 bin Azeri’nin sorunu..
    3. Giresun'da dere yatağında el yapımı..
    4. FETÖ'nün ev ablası, tüp bebek..
    5. Rusya şokta! Canlı yayında kaza yaptı
    6. 'Muskacı' cinayeti sanığını Adli..
    7. Amasya'da görenleri şaşkına çeviren..
    8. 3 gün aç kalınca polisi arayıp..
    9. Nafaka zulmünü bitirecek ilk adım atıldı
    10. Formayı kaptırmıştı... Volkan..
    11. O ülkede ayda ortalama 180 kişi mayın..
    12. CHP Yalova İl Başkanı istifa etti
    13. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    14. ABD'li senatör: Cemal Kaşıkçı sağ geri..
    15. "Sen o tepsiye pisledin Arda"
    16. Tensip zaptı ne demek? Hukuk dilinde..
    17. Doğalgaz İzmir Adliyesi'ndekileri..
    18. İzmir Adliyesi'nde zehirlenme!
    19. Gazi’nin vasiyeti hazineye devredilsin
    20. 15 Temmuz'un yeni görüntüsü ortaya..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!