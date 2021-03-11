  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katar'ın Suriye'de askeri üssü olacak mı? Açıklama geldi
Dünya

Katar'ın Suriye'de askeri üssü olacak mı? Açıklama geldi

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Suriye'de askeri varlıklarının bulunmasına gerek duymadıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 15:59:00 -
Katar'ın Suriye'de askeri üssü olacak mı? Açıklama geldi

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Katar'da düzenlenen ortak basın toplantısında "Suriye dosyası ve oradaki insani durumu" ele aldıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu ve Lavrov ile düzenledikleri üçlü toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldığını belirten Al Sani, krizin askeri yöntemlere başvurulmadan çözülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Gazetecilerin "Katar'ın neden Suriye'de bir askeri üssü olmadığı" yönündeki sorusuna Al Sani, "Suriye'de askeri varlığımızın olmasına gerek yok. Arap topraklarının birliğini destekliyoruz. Suriye bir Arap ülkesidir." yanıtını verdi.

Katarlı Bakan, Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü olarak dönmesi ve Suriye Anayasa Çalışma Komitesi tarafından yapılan müzakereleri desteklediklerini yineledi.

Suriye'deki insani kriz daha da kötüleşiyor

Suriye'de yıllardır devam eden savaş nedeniyle insani durumun kötü bir halde olduğuna ve bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha da kötüleştiğine dikkati çeken Al Sani, "Tüm Suriye topraklarına insani yardımların ulaştırılması girişimini de (toplantıda) görüştük." dedi.

Al Sani bu kapsamda Suriye halkının kriz nedeniyle içinde bulunduğu zor sürecin ivedi bir şekilde hafifletilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'nin Arap Birliği üyeliği konusuna da değinen Katarlı Bakan, "Suriye'nin Arap birliği üyeliğinin askıya alınma sebepleri hala geçerliliğini koruyor." diye konuştu.

Suriye meselesinin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıklarını belirten Al Sani, Suudi Arabistan'daki Ula Zirvesi sonrası Körfez'de oluşan son durum, Libya ve Afganistan müzakerelerini de masaya yatırdıklarını kaydetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü
Dünya

Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü

Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed özel bir uçakla Moskova'ya getirildi.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sürpriz! Herkes diziden ayrıldı sandı ama...
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sürpriz! Herkes diziden ayrıldı sandı ama...

TRT 1'in destansı tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu ters köşe yaptı. Uyanış Büyük Selçuklu'da Kaan Taşaner, farklı imajı ve etkileyici oyu..
Doğum izni kaç gündür? Özel sektör ve kamuda doğum izni ne kadar?
Kadın - Aile

Doğum izni kaç gündür? Özel sektör ve kamuda doğum izni ne kadar?

Annelere doğum izni kaç gün verilir? Çalışan annelere doğum izni süreleri 2021 çalışan anne adayları tarafından merak ediliyor. Özel sektör ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay