Katar'ın dik duruşu, gâvura geri adım attırdı!

Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası’nda statlarda ve çevresinde alkollü içecek satışı yasaklandı

FIFA'dan yapılan açıklamada, kararın ev sahibi ülke makamları ve FIFA arasındaki görüşmelerin ardından alındığı belirtildi.

Alınan karara göre, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası stadyumlarının çevresinden alkollü içecek satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi.

Açıklamada, "Ev sahibi ülke yetkilileri ve FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlamaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Sapkın lobileri baskılarını ve yaptırım tehditlerini de dinlemediler

Katar yönetimi, Batılı ülkelerin “LGBT bandaj ve kolluklarını işaret eden sözde spor aletlerinin kullanımının önünü açması” yönündeki taleplerini şiddetle reddederek sapkın grupların propagandalarına malzeme olmayacağını belirtti.

Buna yönelik olarak birçok Batılı ülke tarafından eleştirilen ve ‘Küreselcilerin Medya Organları’ olarak bilinen dünyaca ünlü basın kuruluşları tarafından hedef tahtasına oturtulan Katar, bu konuda da taviz vermedi.

2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar, “LGBT propagandasına mahal vermeyeceğini” ilan ettiği için sapkın lobinin hedefine girdi. Küreselci medya kuruluşları ülkede yabancı işçilerin haklarına riayet edilmediği konusunu gündeme taşırken meşhur (!) Guardian gazetesi, ülkede 6 bin 500 göçmen işçinin öldüğünü yazdı. Ancak bu rakamın pandemi dahil 10 yıllık süreyi kapsadığı anlaşıldı. Avustralyalı futbolcular “LGBT’yi Katar'da kalıcı miras yapma” sözü verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Feaser, turnuvanın Katar’da yapılmasını eleştirdi.

2022 Dünya Kupası’nın iptal istemiyle gündeme getirilmesinde dahi geri adım atmayarak dik duruşunu sürdüren Katar, sonunda hem Batılı ülkelere hem de sapkın lobilere kendi isteklerini kabul ettirmeyi başardı.

“Alkol yasağı Müslüman bir ülkede olunca problem oluyor”

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nın başlamasına bir gün kala yaptığı uzun bir konuşmayla, Batı’yı, Katar’daki insan hakları ihlallerini ele alırken ‘ikiyüzlülük’ yapmakla suçladı.

Doha’daki basın toplantısında yaklaşık bir saat konuşan Infantino, Katar’ı heyecanlı ifadelerle savundu.

İsviçre doğumlu olan Infantino, Batılı ülkelerin, Katar’daki göçmen işçi problemlerini dile getirmek yerine kendi tarihlerinde yaptıkları için özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Turnuvanın başlamasına iki gün kala alınan stadyumda alkol satılmaması kararı ile ilgili de konuşan Infantino, “Eğer bu en büyük mesele ise ben istifa edip plaja yatmaya gidiyorum” dedi.

FIFA Başkanı, kararın Katar ve FIFA tarafından ortak alındığını savundu.

Stadyumlarda alkol yasağının İspanya, Portekiz gibi ülkelerde de olduğunu söyleyen Infantino, “Müslüman ülke olunca büyük bir problem oluyor! Bu son dakika değişikliğinin sebebi, o ana kadar yapıp yapamayacağımızı görmekti” dedi.

Dünya Kupası'nda 'davet' çalışması: Her koltuğa İslam’ı anlatan kataloglar konuldu

Katar Yönetimi, Dünya Kupası'nın başlamasından önce ülkeye gelen futbolseverler ile turistlere İslam’ı tanıtma çabalarını artarak sürdürüyor.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, konuya ilişkin olarak "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor." ifadelerini kullandı.

Katar, İslam'ı misafirlerine anlatmak için ne yapıyor?

Sapkın lobilere artan pozitif ayrımcılığa karşı çıkan Katar, alkol satışını da yasakladı. Taraftarların stadyumlarda alkol içmesinin yasaklanmasıyla birlikte aile olarak stada gelen futbolseverlerin de taşkınlıklara karşı korunması sağlandı.

Tribünlere 8 dilde İslam'ı ve Kur'an'ı anlatan kataloglar koyuldu. Böylelikle Katar, gayrimüslim futbolseverlerin İslam'ı tanıma çabası için ilgisini çekmeyi başardı.

Stat ve otel güzergahlarına Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadis-i şerifleri yine 8 dilde yerleştirilerek gayrimüslimlerin İslam'ı tanımalarına yardımcı olundu.

Hadis-i şeriflerle birlikte ayet mealleri de panolarda yer aldı.

Ülkenin dört bir yanındaki panolarda "Her iyilik bir sadakadır", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisleri paylaşıldı.

Cami müezzinleri de sesi güzel olanlarla değiştirildi. Burada amaç, ezanın rahatlatıcı yönünü gayrimüslim futbolseverlerin daha da yakından anlamalarına yardımcı olmak.

Ayrıca Katar Konuk Merkezi, 2 bin kişilik bir ekip kurarak insanlara Müslümanlığı tanıtmak için İslam'a Davet projesi oluşturdu.

Zakir Naik, Dünya Kupası için Katar'a gitti

Müslüman bir yazar ve güçlü bir vaiz olan Hint asıllı hatip ve Dr. Zakir Naik, İslam ve karşılaştırmalı dinler konusunda konuşmalar yapmakta ve insanların hidayeti için uğraşmaktadır. IRF'nin kurucusu ve mevcut başkanıdır. Hatiplik yapmadan önce tıp eğitimi alan ve bir tıp doktoru olan Naik, Katar’daki Dünya Kupasını bir ganimet bilerek çeşitli konferanslar vermek üzere Doha’ya gitti

Televizyon programları ve sosyal medyadaki tebliği çalışmalarıyla çok sayıda Ateist ve Deistin hidayetine vesile olan Dr. Zaik Naik, Katar’da davet çalışmaları yapacak.

"Katar'a giden 558 yabancı, turnuvanın ilk günü Müslüman oldu"

Sosyal medyada bir kullanıcı, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası için ülkeye giden 558 kişinin turnuvanın ilk gününde Müslüman olduğunu ifade etti. 10 binden fazla etkileşim alan paylaşımda taraftarlara İslam’ı anlatan broşürler de dağıtıldığı bilgisine yer verildi.

Paylaşıma, yani 558 kişinin Müslüman olduğuna kaynak olarak bazı Arap kullanıcılar ve alimlerin paylaşımları gösterildi. Faisal Al Hashemi adlı kişi yayınladığı videoda Dünya Kupası başlamadan önce 558 kişinin bir hafta içinde Müslüman olduğunu ifade etti.

Yüzlerce gayr-i müslim İslam'ı seçti

Uluslararası büyük bir organizasyona ev sahipliği yapan Katar, sapık lobilerin ve onları destekleyen Batılı ülkelerin baskılarına rağmen kurallarından geri adım atmayarak takdir toplarken İslam'ı yaymak adına da birçok çalışmaya imza atıyor.

Kaynak: Doğruhaber