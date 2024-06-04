  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6 ülke 5 il! FETÖ'ye MİT destekli dev operasyon: Gözaltılar var!

Rasyonel politikalar Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacak diyerek açıkladı!

Hamas'tan İsrail çağrısı! 'Listeye alınmalı'

Fatih Sultan Mehmet Han tarihe imza attı: Fetih ve Fatih’e özel kitap ve sergiler

Uruguay'dan büyük kalleşlik! Türkiye'den sert tepki

İşte o ülke tehdit altında resmen kıyamet tarihi verildi! Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı Türkiye'yi de etkileyecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya çağrı yaptı: Harekete geçin!

Mısır'ın hamlesi: Esir takasından sonra yeniden refah adımı! Mısır'dan Gazze ateşkesi için yeni plan!

CHP’li başkanın seçim vaadi ulaşımda yüzde 20 indirimdi: Fahiş zam haberi, en çok üniversite öğrencilerini üzdü... Ulaşıma indirim değil, bindirim geldi

Hakkari'de DEM'liler polise saldırdı!
Gündem Katar'ın başkenti Doha'da Gazze şurası! İsmail Heniyye Aksa Tufanı'nın kazanımlarını anlattı
Gündem

Katar'ın başkenti Doha'da Gazze şurası! İsmail Heniyye Aksa Tufanı'nın kazanımlarını anlattı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 23:20:00 - 2024-06-04 23:23:35

27 ülkeden ulemanın katıldığı Gazze şurası Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi.

Doha'daki şuraya Türkiye'den Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da katıldı.

Dr. Şenocak şurada önemli kararlar alındığını belirtti.

Dr. İhsan Şenocak, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şurada konuştuğunu ve Aksa Tufanı cihadıyla ümmetin kazanımlarını aktardığını söyledi.

Dr. Şenocak'ın aktardığına göre Heniyye, Aksa Tufanı'ndan ümmetin kazandıklarına ilişkin şunları söyledi:

1.Dünyada İsrail’e karşı büyük bir öfke oluştu.
2.Müslümanlara moral geldi.
3.Ümmet Gazze davası etrafında kenetlendi.
4.İsrail’de ‘Müslümanlar bu topraklardan bizi söküp atacak’ korkusu oluştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'de 3 bin 500 çocuk açlıktan ölmek üzere!
Gazze'de 3 bin 500 çocuk açlıktan ölmek üzere!

Dünya

Gazze'de 3 bin 500 çocuk açlıktan ölmek üzere!

Gazze'de bilanço katlanıyor!
Gazze'de bilanço katlanıyor!

Gündem

Gazze'de bilanço katlanıyor!

Koca yüreklilerin çizimleri Gazze için müzayedeye çıkıyor!
Koca yüreklilerin çizimleri Gazze için müzayedeye çıkıyor!

Gündem

Koca yüreklilerin çizimleri Gazze için müzayedeye çıkıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23