Katar'ın başkenti Doha'da Gazze şurası! İsmail Heniyye Aksa Tufanı'nın kazanımlarını anlattı
27 ülkeden ulemanın katıldığı Gazze şurası Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi.
Doha'daki şuraya Türkiye'den Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da katıldı.
Dr. Şenocak şurada önemli kararlar alındığını belirtti.
Dr. İhsan Şenocak, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şurada konuştuğunu ve Aksa Tufanı cihadıyla ümmetin kazanımlarını aktardığını söyledi.
Dr. Şenocak'ın aktardığına göre Heniyye, Aksa Tufanı'ndan ümmetin kazandıklarına ilişkin şunları söyledi:
1.Dünyada İsrail’e karşı büyük bir öfke oluştu.
2.Müslümanlara moral geldi.
3.Ümmet Gazze davası etrafında kenetlendi.
4.İsrail’de ‘Müslümanlar bu topraklardan bizi söküp atacak’ korkusu oluştu.
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