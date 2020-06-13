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Aktüel

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Ürgüp’te

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi’yi Ürgüp’te ağırladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:01:26 -
Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Ürgüp’te

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi’yi Ürgüp’te ağırladı.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Ürgüp’e gelen Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi’yi Ürgüp’te ağırlayan Mehmet Aktürk ilçe hakkında Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi’ye bilgiler vererek bölge hakkında sohbet ettiler. Görüşme sonrasında günün anısına Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi’ye plaket takdim ederken, Büyükelçi Salim Mübarek Al Şafi misafirperverliğinden ötürü Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’e teşekkür ederek Ürgüp’ten ayrıldı.


Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yapmış olduğu açıklamada “Sayın Büyükelçi Salim Mübarek Al Şafi ile birlikte Kapadokya’yı ve onun göz bebeği olan Ürgüp’ümüzü konuştuk. Kendisini ağırlamaktan onur ve gurur duyduk” dedi.

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