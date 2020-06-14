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Aktüel

Katar'ın 2020 FIFA Dünya Kupası için 3'üncü stadı hazır

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:42:13 -
Katar'ın 2020 FIFA Dünya Kupası için 3'üncü stadı hazır

DOHA (AA) - Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı 3'üncü stat olan Education City'nin hazır olduğu bildirildi.

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 40 bin taraftar kapasitesi olan stadın 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Education City Stadı'ndaki çalışmanın tamamlanmasıyla ilgili beIN Sports (Katar) kanalında Arapça ve İngilizce olarak canlı yayın yapılacağı aktarıldı.

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, 3'üncü stadyumda çalışmaların tamamlandığını duyurmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

İlk kez bir Arap ülkesinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası yolunda kararlı bir şekilde çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Zevadi, bu yıl sonuna kadar 2 stadyumun daha açılmasını bekledikleri bilgisini verdi.

Education City Stadı'nın bağlı olduğu Qatar Foundation Yönetim Kurulu Başkanı Eş-Şeyha Hind binti Hamad Al Sani, "Bu stadyum dünyanın ilgi odağı olacak." ifadelerini kullandı.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Education City, Uluslararası Halife (2017) ve El-Vekra (2019) statlarından sonra 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumlar arasında hazırlıkları tamamlanan 3'üncü stat oldu.

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