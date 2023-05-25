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Gündem Katar'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! 'Parasını biz verip yapacağız' diyerek dünyaya duyurdular
Gündem

Katar'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! 'Parasını biz verip yapacağız' diyerek dünyaya duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-05-25 18:12:00 -
Katar'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! 'Parasını biz verip yapacağız' diyerek dünyaya duyurdular

Katar Devlet Kalkınma Fonu, Türkiye'de yaşanan sığınmacılara yardım eli uzatarak binlerce konut yapma kararı aldı.

Yaşanan iç savaş ve saldırılar milyonlarca Suriyeliyi kendi yurtlarında sığınmacı yaptı.

Bölge halkına şefkat eli Türkiye'den uzandı. Sınır güvenliğini sağlamak için önemli kara harekatları düzenlendi. Oluşturulan güvenli alan, bölge halkını hayata bağladı.

O bölgelerden biri olan Celabrus'un kaderi Fırat Kalkanı Harekatı ile değişti. Terör örgütleri tarafından kullanılan karargah, şu anda Cerablus Hastanesi olarak bölge halkına hizmet veriyor.

Türkiye harekat bölgelerini ihya ederken sosyal yaşamı da unutmadı. Briket evlerin yanı sıra okullar, parklar, camiler yapıldı. İş imkanını artıracak organize sanayi bölgeleri hayata geçirildi.

240 bin konut yapılacak

Yatırımlar gönüllü geri dönüşlerin de yolunu açtı. 554 bin Suriyeli vatanlarına geri döndü.
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Bu sayıyı artıracak yeni projeler de hazırlandı. Onlardan en önemlisi bütün maliyeti Katar Devlet Kalkınma Fonu'nun üstlendiği 240 bin konutluk proje.

Proje için Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Barış Pınarı bölgesinde 4 alan belirlendi. Cerablus'ta Ras-ul Cavz bölgesindeki alana yapılacak 5 bin daire için temel atıldı. Bölgeye bir cami, çarşı, ilköğretim okulu, lise ve sağlık merkezi gibi kamu tesisleri de yapılacak.

 

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