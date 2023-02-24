Katar'dan Türkiye'ye dev yardım seferberliği: Katar Kızılayı deprem bölgesinde yeniden imara katkıda bulunacak!

Katar Kızılayı Uluslararası Yardım ve Kalkınma Departmanı Müdürü Muhammed Salah, Katar Kalkınma Fonu ve diğer derneklerin ortaklığı aracılığıyla Türkiye'deki deprem bölgelerinin yeniden imarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

"İMARDA ROL ALMAK İSTİYORUZ"

Depremlerin geride bıraktığı yıkımın bir an önce onarılmasının önemine dikkati çeken Salah, "Katar Kalkınma Fonu ve diğer derneklerle ortaklığımız aracılığıyla, durum sakinleştikten sonra deprem bölgelerinin yeniden imarında rol almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İster Suriye'nin kuzeyinde ister Türkiye'de olsun, durum istikrara kavuştuktan sonra yeniden yapılanma temel meseledir. Tüm ortaklarımızla felaketin boyutunun ölçeğini azaltmak için gerçek bir katkı sağlama konusunda çaba göstereceğiz."

"20 MİLYON DOLAR TOPLADIK"

Katar Kızılayı yetkilisi, "Deprem sonrası Türkiye'deki misyonumuz aracılığıyla operasyon odasını faaliyete geçirdik. Yardım çalışmalarını koordine etmek ve ihtiyaçları öğrenmek için Türk Kızılay ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile doğrudan iletişime geçtik." ifadelerini kullandı.

Salah, "Acil yardım olarak 1 milyon doları onayladık ve 20 milyon dolar toplamak için bir kampanya başlattık ve bunu da sağladık. Yardımlara devam edeceğiz çünkü ihtiyaç çok büyük." diye konuştu.

Türk Kızılay ile işbirliği içinde Türkiye'de depremden etkilenen şehirlerdeki ihtiyacı karşılamak için mobil mutfak sağlayacaklarını söyleyen Salah, kamplara taşınan depremzedelere barınma, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin temininin önceliklerin başında geldiğini ve bu konuda Türk Kızılay ile işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulduğunu hatırlatan Salah, bu yolla Türkiye'ye çok sayıda gıda malzemesi, sahra hastaneleri, tıbbi yardım ve 12 araç gönderildiğini söyledi.

"ÇOK ZOR VE TARİF EDİLEMEZ"

Deprem sonrası Türkiye ve Suriye'de gördüklerinin "çok zor ve tarif edilemez" olduğunu dile getiren Salah, "Trajedi çok büyük ve felaketi sahada görenler medya aracılığıyla duyan ve görenler gibi değil." dedi.

Haber7'nin aktardığına göre: Uluslararası topluma, depremzedelerin normal hayatlarına dönebilmeleri için bir an önce destek olmaları çağrısında bulunan Salah, "Yaşanan kriz çok büyük ve herkesin bir araya gelmesi gerekiyor. Gecikme daha fazla krize yol açabileceği için herkes yardım sağlamak adına hızlı hareket etmeli." ifadelerini kullandı.

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