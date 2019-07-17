Katar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı!

Katar, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili hemen soruşturma başlatılması, saldırıda payı bulunan unsurların yakalanması ve adalet önüne çıkarılması gerektiği belirtildi.

Katar'ın sebepleri ne olursa olsun terör ve şiddet karşıtı değişmez tutumuna vurgu yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Başkonsolosluk görevlisinin ailesine, Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.