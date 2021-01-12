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Dünya Katar'dan Suudi Arabistan ve Türkiye açıklaması! "Uygun görürlerse..."
Dünya

Katar'dan Suudi Arabistan ve Türkiye açıklaması! "Uygun görürlerse..."

Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için arabulucu olmak istediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 09:49:00 -
Katar'dan Suudi Arabistan ve Türkiye açıklaması! "Uygun görürlerse..."

Suudi Arabistan ve müttefikleriyle normalleşen Katar, Riyad ile Türkiye ve İran arasında arabulucuk mesajı verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Arabuluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani, Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü'nde konuştu, gündeminde Suudi Arabistan'ın Türkiye veya İran ile ilişkileri vardı.

Kahtani, Katar'ın Suudi Arabistan - Türkiye veya Suudi Arabistan - İran arasındaki gerilimleri hafifletme ve arabuluculuk yapması konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bu durum, uluslararası ilişkilerde temel bir ilke olan rıza ilkesine dayanmaktadır. İki ülke, Katar'a arabuluculuk rolünü uygun görürse bu mümkündür."

Kahtani, "Suudi Arabistan, Türkiye ve İran gibi bölgenin önemli ve büyük ülkeleri arasında dostane ilişkilerin olması herkesin çıkarınadır." şeklinde konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sonrasında 8 Ocak'ta Katar merkezli Al Jazeera kanalına açıklama yaparak, Türkiye için "stratejik müttefikimiz" ifadesinin ardından Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında köprü kurmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.

Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine katkı yapmak istediklerini belirten Al Sani, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye ve diğer bazı ülkelerin ikili anlaşmazlıkları oluyorsa bunların Katar ile ilişkilendirilmemesi gerekir. Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında Katar'ın bir köprü görevini görmesi istenirse bundan memnuniyet duyarız, Katar zaten her konuda bu rolü üstleniyor."

Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

 

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