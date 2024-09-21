Katar'dan şaşırtan Ermenistan kararı! Oraya katıldılar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi ve "Benim Adımım" Hayırseverlik Vakfı Yöneticisi Anna Hakobyan'ın davetiyle, Katar'ın en büyük kültür vakfı "Katara"nın heyeti 18 Eylül'de Ermenistan'a geldi

Heyet, Yunan-Ermeni sanatçı Eduard Sagayan'ın sergi açılışına katıldı.

Matenadaran Müdürü Ara Khzmalyan'ın, "Katara" kültür vakfının yönetim kadrosuna Arapça el yazmalarının restorasyonu ve araştırılması için bir laboratuvar kurma fikrini sunduğu ve bu konuda işbirliğinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Misafirlerini Yerevan'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Hakobyan, heyetin ülkede unutulmaz günler geçirmesini umduğunu söyledi.

"Katara" Vakfı Genel Müdürü Khaled İbrahim Al-Sulaiti, vakfı on yıldan fazla bir süredir yönettiğini ve nadiren resmi ziyaretler yaptığını, ancak bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini ifade etti.

Bu ziyaretin, "Benim Adımım" ve "Katara" vakıfları arasında kültürel iş birliğinin başlangıcını simgelediği belirtildi.

Çalışma kahvaltısında taraflar, vakıflar arasındaki gelecekteki iş birliği fırsatlarını ve Katar'ın diğer devlet kurumlarıyla olası projeleri ele aldı.

Ermenihaber

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