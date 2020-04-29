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Aktüel

Katar'dan Ruanda'ya 15 ton tıbbi malzeme desteği

2020-04-29 19:10:46 -
Katar'dan Ruanda'ya 15 ton tıbbi malzeme desteği

ABUJA (AA) - Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Afrika ülkesi Ruanda'ya 15 ton tıbbi malzeme gönderdi.

Ruanda basınında yer alan haberlere göre, Katar hükümeti, Kovid-19 ile mücadele amacıyla maske, eldiven ve test kitlerinin de bulunduğu 15 tonluk tıbbi malzemeyi, Ruanda'ya gönderdi.

Tıbbi malzemeler, Katar merkezli havayolu şirketi Katar Havayollarına ait kargo uçağıyla Ruanda'ya ulaştırıldı.

Katar, Ruanda'dan başka Cezayir, Tunus ve Nepal gibi ülkelere de Kovid-19 ile mücadele için tıbbi malzeme desteği yaptı.

Ruanda'da 212 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken şimdiye kadar virüs nedeniyle bir ölüm yaşanmadı.

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