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Gündem Katar'dan Lahey yorumu!
Gündem

Katar'dan Lahey yorumu!

Yeniakit Publisher
2024-01-26 23:59:00 - 2024-01-27 00:51:35
Katar'dan Lahey yorumu!

Katar Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) açıkladığı ihtiyati tedbir kararlarının uluslararası hukuk ve adalet üstünlüğü için bir zafer olarak nitelendirdi.

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Güney Afrika tarafından İsrail aleyhinde açılan soykırım davasında ihtiyati kararları bugün açıklamasının ardından Katar’dan değerlendirme geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UAD’ın hükmettiği geçici tedbirlerin uluslararası hukuk ve adaletin üstünlüğü için bir zafer olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kararın ezici bir üstünlükle alınmasının Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin karşı karşıya olduğu ve tedbirlerin uygulanmasını gerektiren soykırım tehdidinin büyüklüğünü yansıttığı kaydedildi. Filistin devletinin kurulmasına da değinilen açıklamada, “Katar, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha yineler” ifadeleri yer aldı.

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