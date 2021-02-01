Katar'dan kritik ziyaret

Her geçen gün ikili ilişkilerini ilerleten Türkiye ve Katar, ortak projeler çatısı altında buluşmaya devam ediyor.

Katar Silahlı Kuvvetleri ile Türkiye arasında 2017 yılında yapılan anlaşma kapsamında, Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından olan HAVELSAN’ın inşa ettiği ve 2021 yılının şubat ayında hizmete girecek olan Katar Silahlı Kuvvetleri Müşterek Harekat Eğitim Merkezi'ne, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve kurmayları tarafından bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

28 Ocak 2021 Perşembe Günü gerçekleşen ziyarette, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin yanı sıra Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ve çeşitli bakan ve üst düzey yetkililer hazır bulundu.

2019 yılının sonunda başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine rağmen hız kesmeden çalışmalarına devam eden HAVELSAN’ın 2021 yılına gelindiğinde Katar Silahlı Kuvvetleri Müşterek Harekat Eğitim Merkezi'nin inşasını bitirmesi Katarlı yetkililer tarafından takdir topladı.

Resmi açılışının şubat ayı içerisinde yapılması beklenen Müşterek Harekat Eğitim Merkezi'ni gezen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin savunma yeteneklerinin geliştirmesi programı hakkında bilgi aldı.

Türkiye iyi ilişkilerini sürdürmek isteyen ve savunma sanayii alanında Türkiye ile ortak çalışmalar yapmak istediklerini her fırsatta dile getiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin yapmış olduğu ziyaret, hem savunma sanayii ilgilileri tarafından hem de Katar kamuoyundan büyük ilgi gördü.