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Katar'dan kritik petrol mesajı!

OPEC`in petrol arzını arttırıp artırmayacağı yönündeki tartışmalar şimdi de Katar`a sıçradı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:40
Katar'dan kritik petrol mesajı!

Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamada bulunan Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Salih Al Sade, piyasalarda şu anda arz ve talep dengesinin olduğuna dikkati çekerek, "Petrol fiyatlarındaki mevcut yükseliş psikolojik etkenler ve jeopolitik değişkenlerden kaynaklanıyor." dedi.
 
Sade, petrol üretiminin azaltılmasına ilişkin anlaşmayı imzalayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve bağımsız petrol üreticilerinin, arz-talep dengesini sağlamak için gelişmeleri takip ettiğini aktardı.
 
Petrol piyasasının birçok gelişmeye sahne olduğunu kaydeden Sade, bunların arasında petrol tedariki, petrole olan ihtiyacın artması ile jeopolitik gelişmelerin yer aldığına değindi.
 
Sade, tüm bu gelişmelerin Kasım ayındaki OPEC toplantısında göz önüne alınacağına değinerek, petrol üretiminin artırılması veya azaltılmasına piyasadaki yeni değişkenler üzerinden, OPEC'in yaptığı çalışma baz alınarak karar verileceğini ifade etti.
 
Ocak 2016'da varil başına 27,10 dolar seviyesine kadar düşen petrolde, üreticiler makul fiyata ulaşmak için 2016 yılının Kasım ayı sonunda Viyana'daki OPEC Olağan Toplantısı'nda, Rusya gibi diğer üreticilerin de desteğiyle küresel arzı kısma kararı alındı. Böylece, petrol üretim seviyesinin günlük 1,2 milyon varil düşürülmesi karara bağlanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:40
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