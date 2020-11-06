Katar'dan İzmir açıklaması: Hazırız

Katar Kalkınma Fonu Stratejik Planlama İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Abdullah ed-Debbağ ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir'de yaşanan şiddetli depremin ardından insani duruma ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Debbağ ile Güllüoğlu, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun da katılımı ile videokonferans yöntemiyle toplantı düzenledi.

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunan Debbağ, Katar'ın, kardeş Türkiye halkına her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ise Debbağ'a, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, depremzedeler için geçici barınma alanları oluşturulduğu ve bütün zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini verdi.

Güllüoğlu, gönderdiği destek mesajlarından ötürü Katar yönetimine teşekkür etti.