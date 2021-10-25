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Dünya Katar'dan İHA tepkisi: Hayal kırıklığına uğradık
Dünya

Katar'dan İHA tepkisi: Hayal kırıklığına uğradık

ABD'li Wall Street Journal kuruluşunun haberine göre Katar, BAE'ye verilen insansız hava araçları nedeniyle ABD'ye tepki gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 11:40:00 -
Katar'dan İHA tepkisi: Hayal kırıklığına uğradık

ABD basınında yer alan bir habere göre ABD, Katar'ın inansız hava aracı talebine yanıt vermedi. Katar kaynakları, ABD basınına durumdan, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) onay verilip Katar'a henüz cevap bile verilmemesinden duyulan memnuniyetsizliği dile getirdi.

 

Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre, Katar hükümetinden adı açıklanmayan bir kaynak, Katar'ın insansız hava araçları satın alma talebine ABD'nin yanıt vermemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Katar'ın bir yıldan fazla bir süre önce ABD'ye dört Predator İHA satın almak için talepte bulunduğu bildiriliyor. Ancak gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı henüz talebe yanıt vermedi ve yetkililer gecikmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayı da reddediyor.

Katar tepkili

Katar'ın Afganistan'dan tahliyeler sırasında ABD'ye yardım etmesi ve Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere diğer bölgesel müttefiklerden gelen benzer talepleri onaylamasıyla, Katar'ın memnuniyetsizliğinin daha da arttığı belirtiliyor.

Gazetenin haberine göre Katar, terör faaliyetlerini önlemek, yaklaşan FIFA Dünya Kupası'nda güvenliği artırmak ve doğal gaz tesislerini izlemek için satın alınacak insansız hava araçlarını kullanmayı planlıyordu.

star.com.tr

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Yorumlar

Amerika'dan Silah satış kırıterleri

Amerika önemli gelişmiş Silah ve sistemleri ni kendine sadık itlerine ve Haçlı lara veriyor
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TC Bursa

Üzülmeyin kardeş,bizde en iyisi var. Amerika'dan ne bekliyordunuz ki? İHA,SİHA ne lazım di?
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