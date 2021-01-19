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Dünya Katar'dan İdlib'deki sağanaktan etkilenen ailelere kışlık yardım
Dünya

Katar'dan İdlib'deki sağanaktan etkilenen ailelere kışlık yardım

Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity, Suriye'nin İdlib ilindeki sağanaktan zarar gören sivillere, kışlık kıyafet ve gıda yardımı ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 13:23:00 -
Katar'dan İdlib'deki sağanaktan etkilenen ailelere kışlık yardım

Suriye’de 2 gün boyunca süren sağanak sonrası, İdlib ili ile Haleb ve Lazkiye kırsalındaki çadırları su altında kalan sivillere, Türkiye ve dünyadan yardımlar ulaşmaya başladı.

Katar Charity'nin Türkiye ofisi sorumlusu Muhammed Vahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta İdlib’in kuzeyindeki Harbanuş kampındaki 300 aileye kışlık kıyafet ile gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Vahi, çadırsız kalan ailelere yardımların süreceğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde yağmurdan etkilenen ailelere 2 bin çadır ve yağmurluk, 11 bin 400 kıyafet, 5 bin hazır yemek paketi, 5,5 milyon ekmek, 5 bin sünger, 5 bin battaniye ve 1000 hijyen paketi ulaştıracağız." dedi.

Katar Charity, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana çeşitli alanlarda yardım çalışmaları yürütüyor.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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