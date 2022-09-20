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Ekonomi Katar'dan gelen sermaye için düşmanlık yapan CHP'li Tekin'den güldüren ekonomi yorumu
Ekonomi

Katar'dan gelen sermaye için düşmanlık yapan CHP'li Tekin'den güldüren ekonomi yorumu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı televizyon programında Türkiye'ye yabancı sermaye gelmemesinden yakındı. Oysa Gürsel Tekin Katar'dan gelen yabancı yatırımcıları her defasında haksız yere eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 22:29:00 -

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu programa katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yabancı sermaye sözleri ile güldürdü.

Tekin, "Ekonomik sorun var mülteci sorunu var. En önemlisi rejimdir. Merkaz Bankası Başkanı Türkiye'de kredi verilen iş adamlarının 90 milyar doları dışarıya götürdüğünü söyledi. Para kuş gibidir güvenmediği dala konmaz. Afrikalı ve Arap coğrafyasının bütün parası Avrupa'da kimse parasını Irak ve Mısır'a götürmez." dedi.

Katar sermayesine düşmanlık yaptı

Yabancı sermayeye güven verilmediğini iddia eden, Gürsel Tekin, Katar gibi Arap ülkelerinden gelen yabancı sermayeyi yerden yere vurdu.

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