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Katar'dan flaş S-400 açıklaması

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:15
Katar'dan flaş S-400 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için anlaştığı S-400 hakkında konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Rusya'dan bazı askeri ekipmanları almak için görüşmeler sürüyor. S-400 sistemi hakkında henüz karar verilmedi" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ikili önemli açıklamalarda bulundu.

Katarlı bakan, Türkiye ile ABD arasında kriz yaşanmasına sebep olan Rus S-400 hava savunma sistemi ile ilgili bir açıklama yaptı.

"Rusya'dan bazı askeri ekipmanları almak için görüşmeler sürüyor. S-400 sistemi hakkında henüz karar verilmedi" açıklamalasında bulunan Abdurrahman Al Sani, "Çeşitli Rus ekipmanlarının satın alınmasıyla ilgili görüşme yapılıyor ancak bu (ekipman, S-400) konusunda henüz bir karar yok. Suudi Arabistan ve diğer ülkelere gelirsek, hiçbirini ilgilendirmez. Bu karar Katar devletinin vereceği bir karardır" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:15
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YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy25 dk önce
    Katar hangi dt ile S-400 alacak,orada devasa Amerikan üssü var,kurdururlarmı adama....Sen oradan Suudu,iranı,bae'yi,Irak vurma potansiyeline eriş....ba..ba..ba...
  • Hy-hyHy-hy49 dk önce
    Sakın bizim S-400'ler Katar'a kaydırılmasın.

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