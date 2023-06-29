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Spor Katar'dan flaş karar! Ortaklık sonlandırıldı
Spor

Katar'dan flaş karar! Ortaklık sonlandırıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-29 15:27:00 -
Katar'dan flaş karar! Ortaklık sonlandırıldı

Katar Havayolları ile Bayern Münih arasındaki sponsorluk anlaşması sonlandırıldı.

Almanya’nın dünyaca ünlü futbol takımı Bayern Münih ve Katar Havayolları arasındaki sponsorluk anlaşmasının sona erdiği açıklandı.

Taraflar 5 yıldır devam eden ortaklığın sona erdiğini açıklarken, iki tarafta uzun yıllar süren ortaklık için teşekkür mesajları yayınladı.

Bayern Münih taraftarları zaman zaman Katar’ın insan hakları konusundaki attığı adımları hedef göstererek kulübün sponsorluğu için protesto gösterilerinde bulunuyordu.

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