Katar’dan flaş açıklama! İnsani aranın ne zaman verileceğini duyurdu

İsrail ve Hamas kaynaklarından peş peşe Gazze’de geçici bir ateşkesin yakın olduğu açıklaması geldi. Tarafları uzlaştırmak için arabuluculuk yapan ABD ve Katar’ın anlaşmada sona gelindiği açıklamalarının ardından, dün Hamas lideri İsmail Haniye, ateşkesin ufukta olduğunu doğruladı. Kısa bir açıklama yapan Haniye, Hamas’ın cevabını müzakerelerde arabuluculuk yapan Katar’a ilettiğini bildirdi.

KATAR: ÇOK UMUTLUYUZ

Doha, Tel Aviv, Kahire ve Gazze arasındaki görüşme trafiğinin saatler içerisinde anlaşmayla sonuçlanması beklenirken Kızıl Haç’ın esirlerin Gazze’den İsrail’e geçişini kolaylaştırmak için sahada hazır olduğu da öne sürüldü. İsrailli Channel 12 TV kanalı, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde imzaların atılmasının yakın olduğunu yazdı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el Ensari de bir basın açıklaması yaparak anlaşmayla ilgili “çok iyimser ve umutlu” olduklarını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise rehinelerin iadesi konusunda “İlerleme kaydediyoruz. Umarım yakında iyi haberler gelir” dedi. Hamas’ın ekim ayında bıraktığı 4 rehine için yapılan görüşmelerde de Katar, Mısır ile birlikte rol oynamıştı.

ANLAŞMAYLA İLGİLİ İDDİALAR

Olası anlaşmanın detaylarına dair farklı iddialar bulunsa da rehinelerin güvenli şekilde İsrail’e geçişi ve Gazze’ye insani yardım ulaşması için 4 veya 5 günlük bir geçici ateşkese kesin gözüyle bakılıyor.

* Ateşkes sayesinde Hamas, elindeki rehinelerin yerlerini belirleyerek İsrail’e bir isim listesi sunacak. İlk aşamada 50 İsrailli kadın ve çocuk rehine serbest bırakılacak. Karşılığında İsrail hapishanelerindeki kadın ve çocuk 150 Filistinli mahkûm serbest kalacak.

* Anlaşmanın bir parçası olarak İsrail, Mısır’dan günde yaklaşık 300 yardım kamyonunun Gazze’ye girmesine izin verecek.

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TAHLİYE KORİDORU AÇIK KALACAK

* 4 ya da 5 gün olarak belirlenecek ateşkes süresince Hamas, kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan rehineleri serbest bırakmayı sürdürecek. İsrail ise bırakılan rehine sayısına göre 3’e 1 oranında Filistinli mahkûmu salıverecek.

* Ateşkes süresince Gazze’nin kuzeyinden güneyine giden Selahaddin yolu boyunca uzanan insani koridor, sivillerin tahliyesi için açık kalacak. Ancak güneyden kuzeye geri dönmek isteyen Filistinlilere izin verilmeyecek.

‘ATEŞKES İSRAİL ORDUSUNA YARAYACAK’

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarını “Hamas’a yarayacağı” gerekçesiyle reddeden İsrail, ordusunun operasyonlarında mühimmat eksikliği yaşamaya başlamasıyla ateşkesten yararlanabilecek taraf haline geldi. Gazze’de 9 haftadır tam güçle çalışan İsrail’in savaş makinesinin kaynaklarının “tükenmek üzere olduğu” iddia ediliyor. Askeri uzmanlar, şimdiye kadar Gazze’de binlerce “akıllı bomba” harcayan İsrail ordusunun, yalnızca 10 günlük bomba stokunun kaldığını tahmin ediyor. Ayrıca Hamas, Hizbullah ve Yemen’deki Husilerin saldırılarına karşılık kullanılan “önleme füzelerinin” de sayısının azaldığı öne sürülüyor. Uzmanlara göre İsrail ordusu birkaç gün sürecek ateşkesi sahada askeri mühimmat takviyesi için kullanacak.

NETANYAHU: HAZIRLIK İÇİN FIRSAT

Netanyahu, dünkü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, anlaşmayı kabul etmenin “zor ama doğru bir karar” olduğunu söyledi. Ayrıca, anlaşmanın, IDF’nin savaşın devamı için hazırlık yapmasını sağlayacağını ve tüm hedeflere ulaşana kadar savaşa devam edeceklerini kaydetti.

BİLGİ NOTU: İsrail, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırılarında en az 237 kişinin kaçırıldığını açıklamıştı. Bunlar arasında 40’tan fazla ülkenin vatandaşı var, en az 20’si Taylandlı tarım işçisi. Hamas şimdiye kadar ikisi İsrail vatandaşı, ikisi ABD vatandaşı 4 rehineyi serbest bıraktı.