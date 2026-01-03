Katar'dan flaş açıklama: Endişeliyiz

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katar Devleti, Venezuela'daki mevcut gelişmelerden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bu bağlamda itidal, tansiyonun düşürülmesi ve tüm mevcut sorunların ele alınmasında uygun yol olarak diyaloğun benimsenmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Katar Devleti’nin Birleşmiş Milletler Şartı’na ve uluslararası hukukun yerleşik ilkelerine bağlılık yönündeki tutumunu yeniden teyit etti, BM Şartı kapsamındaki, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin yükümlülükler dahil olmak üzere bu ilkelere riayeti savundu.