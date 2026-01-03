  • İSTANBUL
Son Haberler

Katar'dan flaş açıklama: Endişeliyiz
Gündem

Katar'dan flaş açıklama: Endişeliyiz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Katar'dan flaş açıklama: Endişeliyiz

ABD'nin Venezuela lideri Maduro yönetimine zorla el koymasının ardından dünya ülkelerinden peş peşe tepkiler geliyor. Katar Dışişleri Bakanlığı 'endişeliyiz' açıklaması yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katar Devleti, Venezuela'daki mevcut gelişmelerden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bu bağlamda itidal, tansiyonun düşürülmesi ve tüm mevcut sorunların ele alınmasında uygun yol olarak diyaloğun benimsenmesi çağrısında bulundu.

 

Dışişleri Bakanlığı, Katar Devleti’nin Birleşmiş Milletler Şartı’na ve uluslararası hukukun yerleşik ilkelerine bağlılık yönündeki tutumunu yeniden teyit etti, BM Şartı kapsamındaki, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin yükümlülükler dahil olmak üzere bu ilkelere riayeti savundu.

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar
Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Gündem

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Maduro’nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?
Maduro'nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?

Gündem

Maduro'nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?

ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?
ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?

Dünya

ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?

Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!
Rusya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!

Gündem

Rusya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!

Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı
Gündem

Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Dünya 3 Ocak 2026 sabahına yüzyılın en büyük askeri darbe operasyonlarından birinin haberiyle uyandı. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatler..
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil'in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP'li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP'nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
