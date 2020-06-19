Katar'dan ekonomiye nefes aldıracak Türkiye hamlesi
Katar merkezli Al-Hodaifi Rocks Genel Müdürü Rachad Ghandour, Türkiye'ye yatırım kararı aldı.
İnşaat, ulaşım, gemi ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren Katar merkezli Al-Hodaifi Rocks Genel Müdürü Rachad Ghandour, Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı.
Sık sık Türkiye'ye ziyarette bulunan ve burada gözlemler yapan ünlü iş adamı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası Türkiye'ye yatırım yapacak.
Ghandour, Kovid-19 sebebiyle, ekonomik anlamda zor günler yaşayan Türkiye'ye ilk destek adımını önümüzdeki günlerde atacak. Burada yapacağı yatırımla on binlerce insana iş imkanı sağlamayı hedeflediği öğrenilen iş adamı, Türkiye'deki iş alanlarını yatırım danışmanları ile detaylıca inceleyip, fikir edindi.
Ünlü iş adamının Türkiye aşığı olduğu öğrenildi.