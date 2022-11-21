Katar'dan Dünya Kupası'nda tebliğ çalışması! Her koltuğa bakın ne koydu

Dünya Kupası'nın başlamasından sadece 1 gün geçerken; dünyada da İslam'ı tanıma çabaları artmaya başladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, konuya ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor." ifadelerini kullandı.

Peki Katar ne gibi çalışmalar yapıyor? Gelin o çalışmalara kısaca bir göz atalım.

LGBT'ye karşı artan pozitif ayrımcılığa karşı çıkan Katar, alkol satışını da yasakladı. Taraftarların stadyumlarda alkol içmesinin yasaklanmasıyla birlikte aile olarak stada gelen futbolseverlerin de taşkınlıklara karşı korunması sağlandı.

Tribünlere 8 dilde İslam'ı ve Kur'an'ı anlatan kataloglar koyuldu. Böylelikle Katar, gayrimüslim futbolseverlerin İslam'ı tanıma çabası için ilgisini çekmeyi başardı.

Stat ve otel güzergahlarına Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadis-i şerifleri yine 8 dilde yerleştirilerek gayrimüslimlerin İslam'ı tanımalarına yardımcı olundu. Ayrıca sadece hadis-i şerifler değil ayet mealleri de panolarda yer aldı.

Söz konusu panolarda, "Her iyilik bir sadakadır", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisleri paylaşıldı.

Cami müezzinleri de sesi güzel olanlarla değiştirildi. Burada amaç, ezanın rahatlatıcı yönünü gayrimüslim futbolseverlerin daha da yakından anlamalarına yardımcı olmak.

Ayrıca Katar Konuk Merkezi, 2 bin kişilik bir ekip kurarak insanlara Müslümanlığı tanıtmak için İslam'a Davet projesi oluşturdu.