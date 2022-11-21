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İSLAM Katar'dan Dünya Kupası'nda tebliğ çalışması! Her koltuğa bakın ne koydu
İSLAM

Katar'dan Dünya Kupası'nda tebliğ çalışması! Her koltuğa bakın ne koydu

2022 Dünya Kupası, Katar'da düzenleniyor. Birçok ulusu bir araya getiren organizasyona ev sahipliği yapan Katar, LGBT lobilerinin baskılarına rağmen kurallarından geri adım atmayarak takdir topladı, ayrıca İslam'ı yaymak adına da birçok çalışma yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 12:09:00 -
Katar'dan Dünya Kupası'nda tebliğ çalışması! Her koltuğa bakın ne koydu

Dünya Kupası'nın başlamasından sadece 1 gün geçerken; dünyada da İslam'ı tanıma çabaları artmaya başladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, konuya ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor." ifadelerini kullandı.
Peki Katar ne gibi çalışmalar yapıyor? Gelin o çalışmalara kısaca bir göz atalım.

LGBT'ye karşı artan pozitif ayrımcılığa karşı çıkan Katar, alkol satışını da yasakladı. Taraftarların stadyumlarda alkol içmesinin yasaklanmasıyla birlikte aile olarak stada gelen futbolseverlerin de taşkınlıklara karşı korunması sağlandı.

Tribünlere 8 dilde İslam'ı ve Kur'an'ı anlatan kataloglar koyuldu. Böylelikle Katar, gayrimüslim futbolseverlerin İslam'ı tanıma çabası için ilgisini çekmeyi başardı.

Stat ve otel güzergahlarına Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadis-i şerifleri yine 8 dilde yerleştirilerek gayrimüslimlerin İslam'ı tanımalarına yardımcı olundu. Ayrıca sadece hadis-i şerifler değil ayet mealleri de panolarda yer aldı.

Söz konusu panolarda, "Her iyilik bir sadakadır", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisleri paylaşıldı.

Cami müezzinleri de sesi güzel olanlarla değiştirildi. Burada amaç, ezanın rahatlatıcı yönünü gayrimüslim futbolseverlerin daha da yakından anlamalarına yardımcı olmak.

Ayrıca Katar Konuk Merkezi, 2 bin kişilik bir ekip kurarak insanlara Müslümanlığı tanıtmak için İslam'a Davet projesi oluşturdu.

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

DARISI BİZİM BAŞIMIZA,, AMA UNUTMAYALIM KATAR BAŞKAN ERDOĞAN SAYESİNDE VE RAHMETLİ EMİRİN DEDESİ GERÇEK BİR OSMANLIYDI,, ONUN İÇİN BİZLER KATAR KADAR ÖZGÜR OLAMADIK MAALESEF,,

Böyle devam! Futbol bahane!

Çok güzel ve önemli bir hareket. İslamın güzelliğini tebliğ etmek hepimize farz!
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