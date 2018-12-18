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Katar'dan çok sert açıklama! 'Ortadoğu'yu Suudiler karıştırıyor'

Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Ortadoğu'da meydana gelen krizin Suudi Arabistan ve Katar tarafından desteklendiğini söyledi.

18 Aralık 2018 Salı 12:48
Katar'dan çok sert açıklama! 'Ortadoğu'yu Suudiler karıştırıyor'

Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ortadoğu’daki kargaşayı desteklediğini ifade etti. El Sani, 'Ortadoğu’daki kargaşanın tek sorumlusu Suudi Arabistan. Biz Katar’ı kuşatan ve Yemen’e savaş açan Suudi Arabistan’ın yanında değiliz' dedi.

uudi Arabistan ile gerginlik yaşayan ve Körfez ülkeleri tarafından kuşatmaya alınan Katar'dan çok sert bir açıklama geldi. Amerikan medyasına röportaj veren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'nin açıklamaları Arap medyasında gündem yarattı.

'Üç ülkede faaliyetleri var'

İHA'da yer alan habere göre Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bölgenin güvenliğinin bozulması için Libya, Yemen ve Somali'de şüpheli faaliyetleri desteklediğini belirtti. Bakan El Sani, "Ortadoğu’daki kargaşanın tek sorumlusu Suudi Arabistan. Biz Katar’ı kuşatan ve Yemen’e savaş açan Suudi Arabistan’ın yanında değiliz” açıklamasında bulundu.

'Kuşatmayı kaldırmak istemiyorlar'

Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'daki rejimi, darbeleri ve Somali'nin istikrarsızlaştırılmasını desteklediğini de dile getirdi. El Sani, Katar kriziyle ilgili henüz bir çözümün olmadığını da vurgulayarak, “Mısır, BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan kuşatmayı kaldırmak istemiyor” diye konuştu. Katar Bakanı El Sani, krize rağmen ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki (KİK) rolünü kaybetmediğini de vurguladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:54
  1. Suudi Arabistan
  2. Katar
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani

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