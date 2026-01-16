Reuters flaş gelişmeyi duyurdu: Katarlılar o bankayı satın alıyor

  • İSTANBUL
Katar merkezli Estithmar Holding'den flaş bir hamle geldi. Reuters'ın aktardığı bilgiye göre, Katarlılar dev bankayı satın alıyor.

Katar merkezli Estithmar Holding, Suriye’deki Şahba Bankasının yüzde 60’ını, Suriye Uluslararası İslami Bankasının (SIIB) ise yüzde 30’unu satın almaya hazırlanıyor.

Reuters’ın haberine göre, satın alma haırlığı konuyla ilgili dört kişi tarafından açıklandı.

Girişim, ABD’nin 2025 yılı sonunda Şam’a yönelik bazı yaptırımları kaldırmasının ardından geldi.

Estithmar, Doha merkezli Power International Holdinge bağlı ve Suriyeli-Katarlı El Hayat kardeşler tarafından yönetiliyor.

Şirketin, Şahba Bankasındaki hisseleri Bemo Saudi Fransi Bankası ile Ahli Trust Bank’tan devralacağı belirtiliyor. Satın almaların yürürlüğe girmesi için düzenleyici kurumların onayı gerekiyor.

Suriye Merkez Bankası da "piyasa koşullarına uygun ve yasal çerçevede yapılacak her türlü yeniden yapılandırmayı desteklediklerini" açıkladı.

