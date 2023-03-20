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Dünya Katar'daki iş adamlarına Türkiye'de tarım alanında yatırım imkanları tanıtıldı
Dünya

Katar'daki iş adamlarına Türkiye'de tarım alanında yatırım imkanları tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Ticaret Müsavirliği, Katar'da tarım ve gıda alanındaki şirketlerin temsilcileriyle Doha'da bir toplantı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 06:46:00 -
Katar'daki iş adamlarına Türkiye'de tarım alanında yatırım imkanları tanıtıldı

Büyükelçilik binasında düzenlenen toplantıda, Türkiye'deki tarım ve gıda sanayi ele alınırken, bu alanlardaki yatırım ve ticaret imkanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Katar'daki Yatırım Ofisi Danışmanı Levent Sadık Küçükdaban, Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Muhammet Fatih Çekinkaya ve Katar'daki iş insanları katıldı.

Küçükdaban, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada tarım üretimi bakımından 10 büyük ülkeden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 18'ini bu alanda istihdam ettiğini belirten Küçükdaban, ülkenin 2022'de GSYİH'sının yüzde 5,4'ünü oluşturan ve toplam GSYİH'ya 45,4 milyar dolarlık mali katkısı olan güçlü bir tarım ve gıda endüstrisine sahip olduğuna dikkati çekti.

Küçükdaban, şunları söyledi:
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"Türkiye, seracılık, hayvansal ve bitkisel proteinler, tohum, kuruyemiş ve badem, evcil hayvan yemi, bebek maması ve su ürünleri üretimi gibi tarımın alt sektörlerinde büyük yatırım fırsatlarına sahiptir. Küresel tarım ve gıda devleri ülkeyi bölgesel pazarlara erişim için bir merkez şeklinde kullanarak Türkiye'de önemli faaliyetlerde bulunuyorlar."

Küçükdaban, bölgede büyümek ve yerel şirketlerle başarılı ortaklıklar kurmak istediklerini dile getirerek, Türkiye'nin kendisini, küresel tarım şirketleri için tercih edilen bir tedarik merkezi olarak konumlandırmayı hedeflediğini, potansiyel tarım ticareti yatırımcılarına alanda bir dizi teşvik sunduğunu vurguladı.

Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Muhammet Fatih Çetinkaya da Türkiye'nin 2021'de 190 ülkeye 1800 çeşit tarım ürünü ihraç ettiğine dikkati çekerek, ülkenin Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve bölgenin en büyük tarım üreticisi ve ihracatçısı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin gıda maddeleri açısından büyük oranda kendine yeterli bir ülke olduğunu söyleyen Çetinkaya, coğrafi ve iklim şartlarının ülkenin tüm bölgelerinde tarım faaliyeti göstermeye uygun olduğunu ifade etti.

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