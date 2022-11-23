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Dünya Katar'da şimdi de bir Brezilyalı aile Müslüman oldu!
Dünya

Katar'da şimdi de bir Brezilyalı aile Müslüman oldu!

Katar 2022 Dünya Kupası maçlarını takip etmeye gelen bir Brezilyalı aile İslam'dan etkilenerek Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 23:04:00 - 2022-11-24 00:02:31

 Yeniakit.com.tr 

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, İslami kurallara ilişkin kararlı tutumunu sürdürerek dünyayı dize getirdi.

Stadyumlarda alkol kullanımına izin vermeyen Katar, LGBT propogandasına da geçit vermedi.

Katarlılar öte yandan İslam'ı tanıtmak için maçları izlemeye gelen taraftarlara yönelik etkinlikler düzenledi.

Stadyumlarda İslam'ın tanıtıldığı kataloglar dağıtıldı.

Dün İslam'dan etkilenip Müslüman olan Macaristanlı bir vatandaştan sonra bugün de Brezilyalı bir aile İslamla şereflendi.

Müslümanlığı kabul eden Brezilya aile, duygularını "İslam insanın içine işliyor." diye tarif etti.

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