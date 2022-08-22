Katar'da protesto gösterisi düzenleyen işçilere gözaltı!

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'da, maaşları zamanında ödenmediği için protesto gösterisi düzenleyen en az 60 yabancı işçi gözaltına alındı ve bazıları sınır dışı edildi.

Turnuva öncesi işçilere karşı muamelesini iyileştirme sözü veren Katar'ın protestocu işçilere yönelik son uygulaması soru işaretleri uyandırdı.

Katar hükümeti "kamu güvenliği kanunlarını ihlal ettiği için" gözaltına alınan bir dizi protestocu olduğunu doğruladı.

İnternette yayınlanan video görüntülerine göre, 60 kadar işçi 14 Ağustos günü inşaat, emlak, otelcilik gibi alanlarda faaliyet gösteren Uluslararası Bandary Grubu'nun Doha şubesinin önünde protesto gösterisi yaptı. Protestocular ayrıca bir caddeyi bloke etti.

İşçi hakları savunucusu Equidem Research, gösteri düzenleyen işçilerden bazılarının 7 aydır maaşını alamadığını bildirdi.

Katar hükümeti işçilerin maaşlarının ödenmediğini kabul ederken Çalışma Bakanlığı'nın bu durumdan etkilenen işçilere gecikmiş maaşlarını ve haklarını ödeyeceğini belirtti.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Şirket protestolar öncesi maaş ödemelerini yapmadığı için zaten soruşturma altındaydı." ifadeleri kullanıldı.

Equidem Research Genel Müdürü Mustafa Kadri, işçilerin gözaltı merkezlerinde tutulduğunu ve aşırı sıcaklara rağmen klima kullanılmadığını söyledi.

Gözaltındaki bir işçinin Equidem ile iletişime geçtiği ve gözaltında yaklaşık 300 iş arkadaşını gördüğünü söylediği öne sürüldü. Bazı işlerin protestodan sonra maaşlarının ödendiği bazılarınınsa ödenmediği belirtildi.

Katar diğer Körfez ülkeleri gibi yabancı iş gücüne son derece bağımlı bir ülke.

KAYNAK: EURONEWS