SON DAKİKA
Katar'da LNG tesisine saldırı! Yangın çıktı
Katar'da LNG tesisine saldırı! Yangın çıktı

Katar'da LNG tesisine saldırı! Yangın çıktı

Katar, İran’ın daha önce hedef aldığı Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne yeniden saldırı düzenlediğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu. LNG tesislerini barındıran alanın stratejik önemi dikkat çekiyor.

Katar yönetimi, ülkenin en kritik enerji merkezlerinden biri olan Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nin yeniden saldırıya uğradığını açıkladı.

Açıklamada, saldırının İran tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, bölgede yangın çıktığı ifade edildi.

LNG TESİSLERİ BULUNUYOR

Ras Laffan, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretim ve ihracat merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Bölgede bulunan tesisler, Katar’ın enerji ihracatının büyük bölümünü oluştururken, küresel LNG arzı açısından da kritik bir rol oynuyor.

SALDIRI İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİ

Yetkililer, aynı bölgenin bir gün önce de füze saldırısıyla hedef alındığını hatırlattı.

Son saldırının ardından çıkan yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü, ancak hasarın boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

ENERJİ PİYASALARI İÇİN KRİTİK GELİŞME

Uzmanlara göre Ras Laffan gibi stratejik enerji merkezlerinin hedef alınması, küresel doğalgaz tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açabilir.

Basra Körfezi çevresinde artan saldırılar, enerji güvenliği açısından riskleri artırırken, petrol ve LNG fiyatlarında dalgalanma ihtimalini güçlendiriyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası başlayan karşılıklı hamleler, artık doğrudan enerji altyapılarını hedef alan bir çatışma boyutuna ulaşmış durumda.

Uzmanlar, bu gelişmelerin Orta Doğu’daki krizi küresel ekonomik risk haline getirdiği görüşünde.

+90 (553) 313 94 23