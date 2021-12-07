Katar'da heyecanlandıran görüntü! Erdoğan ve Al Sani'ye sunuldu
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürjet ve Gökbey projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye yaptığı sunumla bilgi verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanacağı salona geldi.
Erdoğan ve Al Sani, burada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'den projeler hakkında bilgi alarak, aralarında Hürjet ve Gökbey'in bulunduğu maketleri inceledi.