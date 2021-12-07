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Teknoloji Katar'da heyecanlandıran görüntü! Erdoğan ve Al Sani'ye sunuldu
Teknoloji

Katar'da heyecanlandıran görüntü! Erdoğan ve Al Sani'ye sunuldu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürjet ve Gökbey projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye yaptığı sunumla bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 14:23:00 -
Katar'da heyecanlandıran görüntü! Erdoğan ve Al Sani'ye sunuldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanacağı salona geldi.

Erdoğan ve Al Sani, burada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'den projeler hakkında bilgi alarak, aralarında Hürjet ve Gökbey'in bulunduğu maketleri inceledi.

 

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Yorumlar

Rıfat Camgöz

Maketler seri üretime geçtiğinde ben ve ailem için devlete destek amaçlı 10 tane helikopter maketi almak isterim. Listeye yazın beni, 10 maket garanti alım yapacağım.
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ümitt

Abicim yaa bu dron benzeri pervanesi dışta olan saçma sapan sözüm ona uçaklara verilen paralara yazık valla.KANATSIZ PERVÃNESİZ VE TEKERLEKSİZ DİKİNE KALKIP İNEN İNSANLI İNSANSIZ ve SİLAHLI SİLAHSIZ UÇAN ARAÇ PROJEMIZ olan LAGARI 1632 ye yatırım yapsanıza!!
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