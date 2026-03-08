  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları! İki bakan Meclis’i bilgilendirecek Yer: İzmir! CHP beceremedi, halk kendi başının çaresine baktı Milyon dolarlık füzeler maketlere mi gitti? İran’ın "şişme" stratejisi gündemde! İran’dan İsrail’e ACEM OYUNU Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Akit’e konuştu: Vahdet bilinciyle hareket etmeliyiz İran'a petrol için çöktüklerini itiraf ettiler! Leş kargası ‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ davası: İlk duruşma yarın CHP’li belediyede yüzsüzlüğün böylesi! Beş parasız bıraktığı işçilerden faiziyle para istedi Boğazda yüzlerce gemi 'kör' oldu! Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı
Dünya Katar’da hayat normale dönüyor! Kamu kurumlarında mesaiye kısmi dönüş kararı
Dünya

Katar’da hayat normale dönüyor! Kamu kurumlarında mesaiye kısmi dönüş kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Katar’da hayat normale dönüyor! Kamu kurumlarında mesaiye kısmi dönüş kararı

Bölgedeki sıcak çatışma ortamı nedeniyle uzaktan çalışma sistemine geçen Katar, güvenlik risklerinin azalmasıyla birlikte 9 Mart Pazartesi gününden itibaren ofislere kısmi dönüşün başlayacağını duyurdu. İran’ın "komşu ülkelere saldırı olmayacak" güvencesinin ardından alınan karara göre, çalışanların yüzde 30’u iş başı yapacak.

Katar, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak bölgedeki bazı hedefleri vurmasının ardından, kamu kurumlarında mesaiye kısmi dönüş kararı aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Kabine Genel Sekreterliği, kurumlarda uzaktan çalışma sisteminin devam edeceğini ve çalışanların en fazla yüzde 70'inin uzaktan çalışmayı sürdüreceğini duyurdu.

Açıklamada, iş gerekliliklerini aksatmamak kaydıyla anneler ve engelli bireylere öncelik tanınacağı belirtildi.

Kabine Genel Sekreterliği ayrıca, 9 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar çalışanların yüzde 30'unun iş yerlerinde mesai yapmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Katar’da, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak bölgedeki bazı hedefleri vurması nedeniyle kurumlarda uzaktan çalışma yöntemine geçilmişti.

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana Katar dahil, bölgedeki Arap ülkelerinde bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenliyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını söylemişti.

Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye ediyor
Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye ediyor

Dünya

Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye ediyor

Katar basını açıkladı! Doha'da patlama sesleri
Katar basını açıkladı! Doha'da patlama sesleri

Dünya

Katar basını açıkladı! Doha'da patlama sesleri

Katar'a 13 balistik füze ve 4 İHA ile saldırı
Katar'a 13 balistik füze ve 4 İHA ile saldırı

Dünya

Katar'a 13 balistik füze ve 4 İHA ile saldırı

Türk büyükelçiliği Katar’dan ayrılmak isteyenler için otobüs seferleri düzenleyecek
Türk büyükelçiliği Katar’dan ayrılmak isteyenler için otobüs seferleri düzenleyecek

Dünya

Türk büyükelçiliği Katar’dan ayrılmak isteyenler için otobüs seferleri düzenleyecek

Katar’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için otobüs seferleri düzenlenecek
Katar’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için otobüs seferleri düzenlenecek

Dünya

Katar’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için otobüs seferleri düzenlenecek

Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu
Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu

Gündem

Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu

Katar'da "Acil Uçuş" koridoru açıldı! Hava sahası sınırlı kapasiteyle yeniden devrede
Katar'da "Acil Uçuş" koridoru açıldı! Hava sahası sınırlı kapasiteyle yeniden devrede

Gündem

Katar'da "Acil Uçuş" koridoru açıldı! Hava sahası sınırlı kapasiteyle yeniden devrede

Katar ve Mısır'dan "savaş" çağrısı
Katar ve Mısır'dan "savaş" çağrısı

Gündem

Katar ve Mısır'dan "savaş" çağrısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23