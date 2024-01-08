Katar'da Blinken'dan İsrailli aşırı sağcı bakanlara görülmemiş tepki: 'Gazzeliler zorla göç ettirilemez'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken çıktığı Ortadoğu turunda dün Ürdün ve ardından Katar'ı ziyaret etti. Katar'da düzenlenen basın toplantısında Blİnken, Gazzelilerin yerlerinden edilmesine yönelik açıklamalar yapan aşırı sağcı İsralli bakanları kınadı, Gazzeliler zorla göç ettirilemez" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cumartesi günü Türkiye'den başladığı ve beş gün sürecek olan Ortadoğu turu kapsamında Ürdün ve Katar'ı ziyaret etti.

Gündeminde İsrailli aşırı sağcı bakanların Gazzelelerin yerlerinden edilmesine yönelik açıklamaları vardı. ABD Dışişleri Bakanı, İsrailli aşırı sağcı bakanları kınadı. “Yapamazlar. Gazze'den ayrılmaları yönünde baskı yapılmamalı. Bazı İsrailli bakan ve milletvekillerinin, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki çağrılarını reddediyoruz. Bu açıklamalar sorumsuzdur, kışkırtıcıdır ve yalnızca Hamas'ın artık kontrolünde olmadığı ve terörist grupların artık İsrail'in güvenliğini tehdit edemediği, Filistin liderliğindeki Gazze'yi güvence altına almayı zorlaştırır.”

Blinken, Arap liderlerle görüşmelerinde, savaşta ölen masum kadın, erkek, çocuk Filistinli sayısının çok fazla olduğunu ve İsrailli yetkililere Gazzeli sivil ölümlerinin engellenmesinin zaruri olduğunu söyleyeceğini de belirtti. “Sivil kayıpları önlemek için daha fazlasının yapılması zorunluluğunu da dile getireceğim. Çok fazla Filistinli, masum Filistinli zaten öldürüldü.”

Blinken, çatışmaların an itibariyle bölgesel boyuta geçme riskinin en yüksek olduğu bir süreçte bulunulduğunun da altını çizdi. “Bu, kolayca metastaz yapabilecek, daha fazla güvensizliğe ve daha fazla acıya neden olabilecek bir çatışmadır.”

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