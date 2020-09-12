Katar'da Afganlar arası doğrudan barış müzakereleri başladı

KABİL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Afganistan tekrar terör yuvasına dönüşmemeli, huzurlu bir Afganistan istiyoruz." dedi.

Pompeo, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Afganlar arası müzakere töreninde yaptığı konuşmada, bugünün Afganistan için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Afganistan'daki savaş kurbanlarının barış sürecine dahil edilmesini istediklerini ifade eden Pompeo, Afganistan'ın geleceğinin savaşlı olmamasını arzu ettiklerini belirtti.

Pompeo, 11 Eylül saldırılarını asla unutmayacaklarını vurgulayarak ABD'nin, terör örgütlerinin Afganistan topraklarını kullanarak başka ülkelere tehdit oluşturmasına asla izin vermeyeceğini kaydetti.

- "İslami bir rejim istiyoruz"

Taliban'ın Katar Ofisi Yardımcısı Molla Abdul Gani Berader de Afganistan'da "İslami bir rejim istediklerini" belirtti.

Afganlar arası müzakere sürecinde olası bazı sorunlarla karşılaşabileceklerini dile getiren Berader, bu sorunların sabırla ve olumlu etkileşim içerisinde çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

Berader, "Biz gelişmiş ve bağımsız bir Afganistan istiyoruz, Afganistan'da İslami bir rejim kurulmalı ve Afgan halkı kardeşçe yaşamalı." diye konuştu.

Afganlar arası müzakerelerin açılış törenine Türkiye dahil birçok ülke dışişleri bakanı, NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri video konferans yöntemiyle katılarak iyi niyetlerini dile getirdi.

- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.



