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Katarakt ameliyatı ile yakın gözlüğünüzden kurtulabilirsiniz

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Prof.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:19
Katarakt ameliyatı ile yakın gözlüğünüzden kurtulabilirsiniz

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Maden, "Katarakt ameliyatından sonra gözlük ihtiyacı lensler sayesinde ortadan kalkar. Ayrıca katarakt söz konusu olmadan da aşırı kırma kusurlarında tıpkı katarakt durumunda olduğu gibi bu kez saydam olan göz içi lensi aynı şekilde ameliyatla alınabilir ve uygun akıllı göz içi lensi yerleştirilir. Böylelikle her mesafede gözlüksüz ve de daha kaliteli bir görüş elde edilebilir" dedi.


Kırklı yaşlarla birlikte başlayan yakın görme sorunu nedeniyle okuma zorlaşıyor ve kişiler yakın mesafe cisimleri kendilerinden uzaklaştırarak görmeye çalışıyor. Küçük yazılar, dikiş iğneleri ya da cep telefonlarının ekranlarını görmek sorun haline gelebiliyor. Presbiyopi yani yakını görme bozukluğu ilerleyen yaşa bağlı olarak gelişiyor ve yaşlanmayla birlikte yakın görme problemi belirginleşiyor. Memorial Lara Tıp Merkezi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Maden yakın görme bozukluğu hakkında bilgi verdi. İlerleyen yaşla birlikte yakın görme yeteneği gittikçe azaldığını kaydeden Maden, buna "Presbiyopi" adı verildiğini anımsattı. Daha önce çok yüksek bir uyum yeteneğine sahip olan göz merceğinin, ilerleyen yaşla birlikte esnekliğini ve dolayısıyla uyum yeteneğini kaybettiğini ifade eden Maden, "Kırklı yaşlara gelindiğinde kişiler çok yakındaki (30-35 cm) küçük punto yazılar ve cep telefonu ekranı gibi küçük nesneleri görmekte zorlanmaya, özellikle loş ışıkta göremez hale gelmeye başlar. Bu durum bazı kişilerde kırklı yaşların başında meydana gelirken, diğer kesimde kırkın sonlarında görülebilmektedir. Presbiyopi yaşamda beklenen bir fizyolojik değişim olsa da ilerleyen yaşın kaçınılamaz ve gizlenemez bir işareti olarak kişilerde, duygusal bir sarsıntı ve yaşlanma adına bir belirti olarak algılanmaktadır. Başlangıçta gözlük kullanımı reddedilebilir. Yakın gözlüğü kullanmamak için direnmek ve cisimleri uzaklaştırarak görmeye çalışmak ancak geçici bir çözüm değildir. Bunun yanında beslenmenin de yine bu sorun üzerinde direkt bir etkisi bulunmamaktadır. Göz sağlığına faydalı olduğu düşünülen havuç gibi gıdaların tüketilmesi bu durumu geciktirmez ya da ortadan kaldırmaz" dedi.



"Kişiye özel çözümler ile ilerlenmeli"


Maden, gözleri gözlüğe alıştırmamak için yakın gözlüğün kullanılmamasının, göz zorlanmasına, baş ağrısına, okuma ya da diğer yakın işleri yaparken yorulmaya neden olduğunu söyledi. Maden, "Kişi fark etmeden giderek okuma ve diğer yakın görmeyi gerektirecek işlere karşı isteksiz hale gelebilir. Yakın görme problemi ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bir hekime başvurulmalı, kişiye özel olarak refraksiyon durumu saptanmalı ve özel çözümler bir uzman tarafından üretilmelidir. Miyop sorunu olanlar mevcut gözlüklerini çıkardıklarında daha rahat gördüklerini keşfeder. Fakat hipermetroplar için yakını görme gittikçe zorlaşmaktadır. Miyop ya da hipermetrop bozukluğu olanlar zaten bir gözlük kullanmaktadır. Bu durumda, kullanılan gözlük uzak ve yakın görmeyi sağlayacak şekilde multifokal ya da progressif adı verilen camlar ile birleştirilebilir. Bu camlar başlangıçta bir uyum dönemi gerektirse ve alışma güçlüğü olabilse de çok yaygın olarak başvurulan ve her mesafeden net görmeyi sağlayan oldukça iyi bir seçenektir" diye konuştu.



"Hem uzak hem yakını görmeyi sağlayan özel lensler"


Katarakt oluşan kişilerde, ameliyat sırasında göze yerleştirilen, hem uzak hem yakını net görmeyi sağlayan "multifokal, trifokal" göz içi akıllı lens seçenekleri bulunduğunu aktaran Maden, "Ameliyattan sonra gözlük ihtiyacı ortadan bu lensler sayesinde kalkar. Ayrıca katarakt söz konusu olmadan da aşırı kırma kusurlarında tıpkı katarakt durumunda olduğu gibi bu kez saydam olan göz içi lensi aynı şekilde ameliyatla alınabilir ve uygun akıllı göz içi lensi yerleştirilir. Böylelikle her mesafede gözlüksüz ve de daha kaliteli bir görüş elde edilebilir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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