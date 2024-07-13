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Dünya Katar ve Suudi Arabistan'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk projesi! İmzayı attı: Adaları bağlayacak!
Dünya

Katar ve Suudi Arabistan'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk projesi! İmzayı attı: Adaları bağlayacak!

Yeniakit Publisher
2024-07-13 21:59:00 - 2024-07-13 22:04:08
Katar ve Suudi Arabistan'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk projesi! İmzayı attı: Adaları bağlayacak!

Doğuş İnşaat, Abu Dabi’deki yapılacak Mid Island Parkway Projesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nde üstlendiği ilk projede sözleşmeyi imzaladı.

Doğuş İnşaat-Gulf Contractors Company LLC ortaklığı, Abu Dabi'de inşa edilecek Mid Island Parkway Projesi (MIPP)-Faz 1 Bölüm 1A için sözleşmeye imza attı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Mid Island Parkway Projesi, Doğuş İnşaat'ın Ortadoğu'da Katar ve Suudi Arabistan sonrası Birleşik Arap Emirliklerindeki ilk proje olacak.

Belediye ve Ulaşım İdaresi ihalesinde imza 4 Temmuz 2024 tarihinde atılırken, proje Saadiyat Kavşağı ve Saadiyat Adası sonu arasında kalan otoyol bağlantısının, 1B bölümüne kadar olan tünelin başlangıcına dek genişletilmesi işlerini içeriyor.

Projenin içeriğinde, trafik akışını düzenlemek ve bağlantıyı artırmak için tasarlanan Saadiyat Adası'ndaki tek noktalı şehir içi kavşağı da yer alırken, Abu Dabi'nin "Plan Capital" kentsel yapı çerçevesi kapsamında inşa edilecek.

MIPP Projesi, Abu Dabi'nin erişilebilirliğini önemli ölçüde artırarak, trafiği de rahatlatacak.
Mid İsland Parkway Projesi, Abu Dabi anakarası ile adayı, orta adalar üzerinden birbirine bağlayan altyapıyı içeriyor.
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