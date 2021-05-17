Katar ve Libya’dan Filistin’e destek

Mehmet Aydın

Amerika ve batılı haçlı zihniyetindeki Avrupalı ülkeler katliamlara rağmen İsrail’e açık açık desteğini açıklarken Müslüman ülkelerde Filistinlilere yönelik programlar ve cesur adımlar da artmaya başladı. Türkiye’nin ilk günden beri Filistin davasını savunup siyonistlere tepki gösterdiği son olaylarda Katar da en dik duruşu sergileyen ülkelerden biri oldu. Önceki gece Katar’ın başkenti Doha’da Filistin halkına destek programı düzenlendi. Doha’daki Muhammed Abdulvahhab Camii Meydanı’nda düzenlenen programa Dünya Müslüman Alimler Birliğinin çağrısıyla yüzlerce kişi katıldı. Programda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu da bulundu. Filistin’e ve Mescid-i Aksa’ya destek sloganlarının atıldığı programda, İsrail’e büyük tepki vardı.

İsrail devlet terörü yapıyor

Karadaği, İsrail’in ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeye ve saygısızlık yapmaya çalıştığını ancak Haremi Şerif’te bulunan Müslümanların Aksa’yı savunduğunu ve savunmaya devam ettiğini belirtti.

Mescid-i Aksa’ya ve Filistin’e destek için toplandıklarını söyleyen Karadaği, “Gazze’de, Kudüs’te ve tüm Filistin’de yaşananlar, sivil halka karşı savaş suçudur. İşgalciler, kadınları, çocukları öldürüyor. Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarmaya çalışıyor. Tüm bunlar devlet terörüdür, savaş suçudur” diye konuştu.

Libya’dan anlamlı destek

Katar’daki destek programının yanı sıra önceki gün önemli bir adım da Libya yönetiminden geldi. Türkiye destekli Libya Milli Mutabakat Hükümeti’nin izniyle başkent Trablus’un en büyük meydanına dev Filistin bayrağı çekildi. Bu eylem İsrail bayrağını göndere çeken Avrupalı ülkelere mesaj oldu.