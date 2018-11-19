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Katar ve İtalya ortak deniz tatbikatı düzenledi

Katar ile İtalya arasında "Geçiş" adı verilen ortak bir askeri tatbikat yapıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:50
Katar ve İtalya ortak deniz tatbikatı düzenledi

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar kara sularında yapılan tatbikatta, deniz haberleşmesi ve deniz yüzeyi iletişimi çalışmaları yapıldı.

Tatbikatta, Katar Emirliği Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarıyla hava hedeflerine karşı savunma eğitimleri de gerçekleştirildi.

Katar Savunma Bakanlığı bir süre önce de İtalyan Leonardo firmasıyla 3 milyar avro değerinde 28 adet NH90 model helikopter anlaşması imzalamıştı.

İtalya ile askeri ilişkilerini geliştiren Katar geçen mayısta Roma'da yeni bir askeri ataşelik açmıştı.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 23:50
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