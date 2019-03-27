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Katar ve İtalya askeri işbirliği için bir araya geldi

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, resmi temasları çerçevesinde Katar'a gelen İtalyan mevkidaşı Trenta ile başkent Doha'da bir araya geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:15
Katar ve İtalya askeri işbirliği için bir araya geldi

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi meselesini görüştü.

Katar ordusundan üst düzey subayların da hazır bulunduğu görüşmede, bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmelerin yanı sıra askeri ve savunma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi meselesi masaya yatırıldı.

7 savaş gemisi için adımlar atılmıştı

Katar Haziran 2016'da İtalya ile 3,8 milyar avro değerinde 7 savaş gemisi anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın içeriğine dair yapılan açıklamalarda, uzunluğu 100 metrenin üzerinde 4 korvet, 1 amfibi, 60 metrelik 2 devriye gemisi alınacağı belirtilmişti. Ayrıca, kapsamlı teknik destek ve 15 yıl bakım garantisinin de anlaşmaya dahil olduğu kaydedilmişti.

Katar ile İtalya son iki yılda iki ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Doha yönetimi ayrıca, 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da ikinci askeri ataşeliğini açmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:15
  1. Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye
  2. İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta
  3. Katar
  4. İtalya

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