Katar ve İsrail anlaştı

FIFA, 20 Kasım'da Katar'da başlayacak 2022 Dünya Kupası'na İsrailli ve Filistinli futbolseverlerin katılımını kolaylaştırılmak amacıyla İsrail ile Katar arasında uçak seferlerinin başlatılması için anlaşma sağladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni İnfantino tarafından yapılan açıklamada "Bu anlaşma ile İsrailli ve Filistinliler birlikte uçarak futbol keyfini birlikte yaşayabilecekler" dedi.

FIFA'nın aralarında diplomatik ilişki bulunmayan iki ülke arasında sağladığı bu anlaşma ile Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndan Doha'daki Hamad Uluslararası Havaalanı'na etkinliğin süreceği bir aylık sürede uçuş imkanı sağlanacak.

Uçuşlardan yalnızca Dünya Kupası maçlarına geçerli bileti bulunan ve Hayya kartı sahibi olanlar yararlanabilecek. Hayya kart olarak bilinen taraftar kimlik kartı Dünya Kupası maçlarına katılabilmek hazırlanan bireysel bir resmi belge. Maçlara girişte biletin yanı sıra Hayya kartının da gösterilmesi gerekiyor.

FIFA'dan yapılan açıklamada, anlaşma gereğince Filistinli maç bileti sahipleri ve basın mensuplarının "turnuvadan eşit şekilde keyif alma hakkı olduğu için hiçbir kısıtlama olmaksızın bu uçaklarda seyahat edebileceği" kaydedildi.

FIFA'dan Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak en az 8 bin Filistinli ve 3 bin 500 İsrailli'nin Hayya karta başvurduğu bilgisini verdi.

Katar'dan Filistin vurgusu: Anlaşma politize edilmemeli

Anlaşmayla ilgili Reuters haber ajansına bilgi veren bir Katarlı yetkili anlaşmanın işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde yaşayanlar da dahil bütün Filistinlileri kapsadığını belirtti.

Yetkili, doğrudan uçuş seferleri için varılan anlaşmanın Katar'ın İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Filistin'in bağımsız devlet kurmaya bağlı duruşunu değiştirmediğinin altını çizdi ve "Katar'ın FIFA'nın ev sahibi koşullarına taahhüdünün bir parçası ve politize edilmemeli" diye konuştu. Yetkili anlaşma sayesinde Filistinliler'in de ilk defa Arap ve Müslüman dünyasında Dünya Kupası keyfini yaşayabileceğini vurguladı.

Katarlı yetkili ayrıca Dünya Kupası sırasında Kudüs, Gazze ya da Batı Şeria'daki herhangi bir gerilimin doğrudan uçuş anlaşmasının iptali riskini beraberinde getireceğini İsrail'e ilettiklerini dile getirdi.

Katar, merkezi Doha'da bulunan bir seyahat acentasının İsrail Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde Dünya Kupası süresince, İsrail vatandaşlarına konsolosluk hizmetler vereceğini de bildirdi.

İsrail vatandaşlarına Katar'da konsolosluk hizmeti sağlayacak

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise başka bir açıklama yayımlayarak birkaç aydır süren müzakereler sonucunda Katar'da Dünya Kupası'na gidecek taraftarlar için hizmet sunmak amacıyla bir İsrail ofisi açılması üzerine anlaşmaya varıldığını bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak "Bir İsrail konsolosluk ekibinin (Dünya Kupası'na) katılan İsrail vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunabilmesi üzerine anlaşmaya varıldığını ifade etti. Bakanlık yetkilileri İsrailli konsolosluk ekibinin turnuvanın yapılacağı 20 Kasım-18 Aralık süresince Katar'da bulunacağını teyit etti.

Lapid haziran ayında İsrail vatandaşlarının Dünya Kupası'na katılabileceğini duyurmuş ve bunun "sıcak bağlara doğru yeni bir kapı açacağını" ifade etmişti.

İsrail pasaportu sahipleri Katar'a yalnızca spor karşılaşmaları ya da konferanslar gibi durumlarda özel vize ile seyahat edebiliyor. İki ülke arasında doğrudan uçuş bulunmuyor.

Katar'ın komşuları Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn 2020 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ile İsrail'le ilişkileri normalleştirmek için adımlar atıyor.

Kaynak: Euronews