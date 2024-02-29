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Dünya Katar ve Fransa'nın çıkışı: yaptıkları teklif ortaya çıktı! İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı için bir araya geldi
Dünya

Katar ve Fransa'nın çıkışı: yaptıkları teklif ortaya çıktı! İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı için bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-29 00:24:00 - 2024-02-29 02:40:47
Katar ve Fransa'nın çıkışı: yaptıkları teklif ortaya çıktı! İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı için bir araya geldi

Katarlılar ve Fransızlar yayınladıkları ortak bildiride, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik planladığı saldırıya karşı olduklarını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelmesinin ardından iki ülke ortak bildiri yayınladı. Bildiride, liderler Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı ölüm ve açlığı reddettiklerini bir kez daha teyit ederek, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı saldırıya karşı olduklarını vurguladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi de dahil tüm bölgelere insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunulan bildiride, iki ülke Filistin halkına destek için ortaklaşa 200 milyon dolarlık yardım sözü verdi.

Bildiride, liderler devam eden arabuluculuk çabalarının ateşkes ve aralarında üç Fransız vatandaşının da bulunduğu rehinelerin serbest bırakılması için başarıya ulaşması gerektiğini ifade etti.

Liderlerin, Gazze'ye büyük çapta insani yardımın girebilmesi ve sivillerin korunmasının sağlanabilmesi için acil ve sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladıkları bildiride, İsrail ve Filistin ihtilafında iki ülkenin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasını amaçlayan 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletinin kurulmasını da içeren iki devletli çözümün tek uygulanabilir çözüm olduğu vurgulandı.

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