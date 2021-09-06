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Gündem Katar ve ABD arasında kritik görüşme
Gündem

Katar ve ABD arasında kritik görüşme

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmede; Afganistan'daki gelişmeleri ve bölgesel konuları ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 23:26:00 - 2021-09-06 23:29:33
Katar ve ABD arasında kritik görüşme

Katar Emirlik Divanın'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Temim, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD'li bakanları başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler masaya yatırıldı.

Özellikle Afganistan'daki gelişmelerin ve istikrar için sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede, bakanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'daki barış sürecine destek için sarf ettiği çabalardan ötürü Katar Emiri'ne teşekkürlerini iletti.

Bakanların ayrıca, Biden'ın, ABD'li vatandaşların ve Afgan sivillerin Afganistan'dan tahliyesinde sağladığı kolaylıktan ötürü Emir Temim'e şükranlarını sunduğu aktarıldı.

Katar, ABD'nin Afganistan'dan Amerikalılar ile Afganları tahliyesi sürecinde bu kişilerin geçici konaklayacağı ülkeler arasında yer almıştı.

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