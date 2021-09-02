Katar, Türkiye gelişmesini Rusya ile duyurdu

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh El-Thani, 'Kabil havalimanının yeniden açılması için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz' dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El-Thani, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile birlikte Doha'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Şeyh Muhammed, Kabil havalimanının işletmek için Taliban ile görüştüklerini ve havalimanının yeniden faaliyete girmesi için olası teknik destek konusunda Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'ın Pencşir vilayetindeki Tacik kökenli gruplar ile Taliban arasındaki müzakerelerde Tacikistan'a rol düştüğünü söyledi.

Rusya'nın Yekaterinburg kentini ziyaret eden Lavrov, Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'da geçici hükümetin oluşturulması gerektiğini belirten Lavrov, Taliban ile diğer tüm etnik ve siyasi gruplara bu konuda anlaşma çağrısını sürekli yaptıklarına dikkati çekti.

Lavrov, "Bu konudaki müzakerelerde, ara bulucu rolü üstlenmeyi planlamıyoruz, bana kalsa, kimse planlamıyor. Herkes, Taliban ile etnik ve siyasi grup temsilcilerin anlaşmasından yanadır. Batı ülkeleri, Çin ve Orta Asya ülkeleri de bu yönde sinyaller gönderiyor." dedi.

Afganistan'ın Pencşir vilayetindeki duruma da değinen Lavrov, "Pencşir Vadisi'ndeki Afgan Tacikler, merkezi Taliban temsilciliği ile müzakereleri sürdürüyor. Burada, müttefikimiz olan Tacikistan'a büyük rol düşüyor." şeklinde konuştu.

Lavrov, söz konusu müzakerelerde bir sonuca varılacağı umudunu paylaştı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan itibaren Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.