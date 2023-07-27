Katar, Türk Ecza devini satın alıyor

1990’dan beri Türkiye’de yatırımları bulunan Katar, 2005 yılında dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretleriyle birlikte yatırımlarını artırmaya başladı. Banka sektöründen otomotiv sektörüne, inşaat sektöründen gıda sektörüne varıncaya kadar Türkiye’deki ticaret hacmini artırdı.

Petrol ve doğal gaz zengini olan bu Orta Doğu ülkesi, dünyanın en zengin 4’üncü ülkesi olarak biliniyor.

İlaç dağıtım sektörünün lideri

Türkiye ilaç dağıtım sektörünün en köklü şirketlerinden biri olan bu ecza şirketi, 55 yıllık kurumsal kimliğiyle Türkiye ilaç pazarında bir numara konumunda.

Bu ecza deposu, kurulduğu ilk yıllarda tek bir araçla ilaç dağıtımı gerçekleştiriyor, yakın mesafelere ise sepetli bisikletle ilaç ulaştırıyordu.

20 binden fazla eczaneye hizmet

Gün geçtikçe büyüyen ve günümüzde 20 binden fazla eczaneye ilaç ulaştıran ecza deposu, 6 binden fazla çalışanı ile yurdun dört bir yanına ulaşıyor.

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18 milyar liraya yakın ciro

Türkiye ilaç dağıtım sektöründeki liderliğini sürdüren ecza devi şirket, 18 milyar liraya yakın ciroya sahip. Aynı zamanda ihracatta yapan şirket, 12 milyon dolar ihracat hacmine sahip.

NOT: Henüz resmi olarak ilan edilmediği için, doğan yasal yükümlülüklerden dolayı, ecza şirketinin adını açıklayamıyoruz.

Kaynak: Oda TV