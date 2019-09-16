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Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:29
Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Bekik'de ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sonuncusu Bekik'e düzenlenen, hayati öneme sahip sivil tesislere yönelik saldırıları kınıyoruz. Bu savaşların ve çatışmaların durması, bölgedeki ortak güvenliğin sağlanması için sarf edilen çabaların birleştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, bugün yaptığı açıklamada Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:29
  1. Aramco
  2. Katar
  3. kınama
  4. Suudi Arabistan

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