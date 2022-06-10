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Dünya Katar Silahlı Kuvvetleri duyurdu: Türkiye'den aldık
Dünya

Katar Silahlı Kuvvetleri duyurdu: Türkiye'den aldık

Katar Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'de yapılan silahlı eğitim gemisi AL SHAMAL'ın teslim alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 13:52:00 -
Katar Silahlı Kuvvetleri duyurdu: Türkiye'den aldık

Katar Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'de Anadolu Tersanesi tarafından inşa edilen silahlı eğitim gemisi AL SHAMAL'in ülkeye ulaştığını duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'ya ulaşan gemide, Katar Genelkurmay Başkanı Salim en-Nabit'in katılımıyla bir tören düzenlendiği ve eğitim gemisinin bölümleri hakkında brifing verildiği aktarıldı.

Anadolu Tersanesi tarafından inşa edilen silahlı eğitim gemisi AL SHAMAL, şubat ayında Türkiye'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katıldığı bir törenle Katar Deniz Kuvvetlerine teslim edilmişti.

Katar Deniz Kuvvetleri, Mart 2018'de 4 eğitim gemisi inşası için Anadolu Tersanesi ile 3 anlaşma imzalamıştı. Türkiye, 2021 yılında da silahlı eğitim gemisi AL DOHA'yı Katar Deniz Kuvvetlerine teslim etmişti.

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