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Spor Katar milli takımıyla yapacak: Amedspor'un ilk hazırlık maçı! Katar’ın ilk maçında başarıya göz diktiler
Spor

Katar milli takımıyla yapacak: Amedspor'un ilk hazırlık maçı! Katar’ın ilk maçında başarıya göz diktiler

Yeniakit Publisher
2024-07-13 19:11:00 - 2024-07-13 19:25:57
Katar milli takımıyla yapacak: Amedspor'un ilk hazırlık maçı! Katar’ın ilk maçında başarıya göz diktiler

TFF 1.Lig'e yükselen Amedspor'da yeni sezon çalışmaları sürerken ilk hazırlık maçına çıkıyor. Katar'dan gelecekler! Ersun Yanal'la birlikte kadrosunu güçlendiren Diyarbakır temsilcisi, ilk maçını Katar milli takımıyla yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve 1.Lig'e yükselen Amedspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. 2 Temmuz’da Kocaeli’nin İzmit’teki Kartepe kampında çalışmalarına başlayan Amedspor’un ilk hazırlık maçının tarihi de belli oldu.

Diyarbakır temsilcisi, ilk hazırlık maçını Sapanca’da kamp yapan Katar milli takımı ile yapacak. Maç Kartepe'de oynanacak.

TRANSFERLER

Teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal’ı getiren Diyarbakır temsilcisi, yaptığı transferlerle de kadrosuna güç kattı. İç transferde Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Oktay Aydın ve Batuhan Tur’la tekrardan anlaşan Amedspor; Nurullah Aslan, Murat Uçar, Alberk Koç ve Adama Traore’yi ise renklerine bağladı.
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