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Aktüel Katar, milli gününü Kovid-19 gölgesinde kutluyor
Aktüel

Katar, milli gününü Kovid-19 gölgesinde kutluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:50:53 -
Katar, milli gününü Kovid-19 gölgesinde kutluyor

DOHA (AA) - Katar Milli Günü, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde kutlanıyor.

Emirlik kararıyla 2007 yılından bu yana her yıl 18 Aralık Katar Milli Günü olarak ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Her yıl bugün için Katar Ulusal Günü Komitesi tarafından devletin kurucusu Casim bin Muhammed Al-Sani'nin yazdığı bir kasideden alıntı yapılarak slogan belirleniyor.

Bu yıl da Şeyh Casim'in yazdığı kasidede geçen "Arşın sahibi sana hamdolsun" dizeleri seçildi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, bu sloganın yeni nesle sadakat, dayanışma ve birlik bilinci kazandırmak, çeşitli etkinliklerle Katar'ın asil tarihi ve mirasını tanıtmak için seçildiği ifade edildi.

- Kovid-19 kapsamında kutlamalar

Her yıl binlerce Katarlı ile ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan yabancıların geniş katılımıyla düzenlenen kutlamalar, bu yıl Kovid-19 önlemleri kapsamında kısıtlamalarla yapılacak.

Az sayıda katılımcıyla ve salgın tedbirlerine riayet edilerek yapılacak kutlamalara, devlet erkanının yanı sıra sağlık çalışanları ve aileleri iştirak edecek.

Kutlamalar kapsamında başkent Doha'da polis, asker ve çeşitli güvenlik birimlerinin katılımıyla geçit töreni düzenlenecek. Katar Hava Kuvvetleri de bir gösteri yapacak.

- Katar Milli Günü

1971 yılına kadar İngiltere'nin koruması altında kalan Katar, 3 Eylül 1971'de tam bağımsızlığına kavuştu. Bu tarih 2007 yılına adar Katar Milli Günü olarak kutlandı. Ancak 2007'de Emir Şeyh Hamed'in kararnamesi ile Katar Milli Günü, 18 Aralık olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik, Katar devlet arşivlerinde çalışan tarihçi Habib-ur Rahman'ın, modern Katar devletinin kurucusu kabul edilen Casim bin Muhammed Sani'nin 18 Aralık 1878 tarihinde tahta geçtiğini belirlemesi üzerine yapıldı.

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